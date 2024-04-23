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Сегодня, 09:40

Валентин Молдавский подерется с Линтоном Васселлом 13 июня на PFL 4

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга Bellator в тяжелом весе Валентин Молдавский (12-3) проведет следующий поединок против первого номера рейтинга британца Линтона Васселла (24-8) 13 июня на PFL 4 в «Мохеган Сан Арена» в Анкасвилле, США.

Об этом сообщило MMA Junkie.

Молдавский и Васселл встречались трижды. В первом бою, который состоялся в 2019-м, россиянин победил единогласным решением судей (29-27, 29-27, 29-27). В реванше, который прошел весной 2023-го, Молдавский проиграл нокаутом в первом раунде.

Валентин Молдавский
Линтон Васселл
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