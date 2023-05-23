Валентин Молдавский подерется со Стивом Моури 11 августа на Bellator 298

Российский тяжеловес Bellator из команды Fedor Team Валентин Молдавский (11-3) сразится с третьим номером рейтинга тяжеловесов Стивом Моури (10-0) 11 августа на Bellator 298 в Су-Фолс, США, сообщает лига.

Прошлый поединок Молдавского и Моури был признан несостоявшимся из-за случайного тычка в глаз со стороны россиянина в первом раунде.

Молдавский в своем последнем бою проиграл Линтону Васселлу (23-8) нокаутом в первом раунде. Поединок состоялся 10 марта на Bellator 292 в Сан-Хосе, США.

У Моури в прошлом бою с Али Исаевым (9-0) была зафиксирована ничья. Турнир состоится 4 февраля на Bellator 290 в Инглвуде, США.