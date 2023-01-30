Валентин Молдавский рассказал, за счет чего Емельяненко может одержать победу над Бейдером

Боец команды Fedor Team Валентин Молдавский поделился ожиданиями от предстоящего поединка российского бойца ММА Федора Емельяненко с американцем Райаном Бейдером на турнире Bellator 290.

— Вадим Немков говорил, что Федор спокойно спаррингует пять раундов по пять минут. Лагерь прошел хорошо?

— Думаю, все должно быть хорошо. Это бои, предсказать что-либо я не могу. Но надеюсь, что Федор за счет стартового взрыва и силы в руках завершит бой досрочно, — приводит «РБ Спорт» слова Молдавского.

— 10 марта вы проведете бой с Линтоном Васселом. Что изменилось в вашей подготовке?

— После тех боев, на которые я выходил перегруженный, часто случались травмы. За два дня до боя с Бейдером я вообще заболел. Стал грузиться более аккуратно, слежу за своим состоянием, дабы не допускать таких оплошностей, не перегружаться. Готовлюсь, но более с умом. Вассел — очень сильный физически, очень вязкий боец. Ни в коем случае его не недооцениваю.

Поединок между Емельяненко и Бейдером пройдет 4 февраля. Ранее россиянин объявил, что завершит карьеру после этого боя.