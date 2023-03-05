Шевченко про бой с Грассо: «Можно выигрывать все раунды, а потом глупо проиграть»

Экс-чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко прокомментировала поражение от Алексы Грассо на UFC 285.

«Таков этот спорт. Можно выигрывать все раунды, а потом глупо проиграть. Верю, что в нашем втором поединке будет другой результат. Это показательный момент — надо усерднее тренироваться, чтобы побеждать. Надеюсь, этот дивизион оживится, прежде чем я вернусь и верну себе титул. Хочу незамедлительный реванш, потому что знаю, что выигрывала этот бой», — сказала Шевченко после боя.

Грассо победила Шевченко сабмишном в четвертом раунде на UFC 285. Мексиканка стала новой чемпионкой в наилегчайшем весе. Шевченко владела чемпионским поясом с декабря 2018 года.