Валентина Шевченко: «Нуньес не очень хороший человек»

Экс-чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC Валентина Шевченко (22-4) раскритиковала чемпионку легчайшего дивизиона Аманду Нуньес (23-5) за то, что она принижает заслуги своих соперников.

«Мне кажется, что Нуньес пытается всех опустить и лишить уважения, которого заслуживают бойцы. Это неправильно. Будучи профессионалом, будучи мастером боевых искусств, ты должна отдавать должное каждому. Подобные высказывания показывают, какой она человек. Похоже, она не очень хороший человек», — сказала Шевченко CBS Sports.

Нуньес победила Ирен Алдану (14-7) единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-43) и завершила карьеру. Бой состоялся 10 июня на турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.