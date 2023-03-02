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Сегодня, 08:03

Валентина Шевченко рассказала, заслуживает ли Махачев первого места в рейтинге pound-for-pound

Давид Хачатрян
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Чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC Валентина Шевченко (22-3) считает, что и чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1), и чемпион полулегкого дивизиона Александр Волкановски (25-2) заслуживают первого места в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от категории.

«Они оба заслуживают первого места в рейтинге pound-for-pound. Это так несправедливо выбирать между ними, потому что они оба показали потрясающее выступление. На самом деле я никогда не смотрела на эти рейтинги, потому что они ничего не значат. Они оба заслуживают быть на первом месте в рейтинге pound-for-pound», — сказала Шевченко Джеймсу Линчу.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Алекс Волкановски
Валентина Шевченко
Ислам Махачев
UFC
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