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Сегодня, 19:49

Мясников — о поединке Махачева с Волкановски: «Преимущество на стороне Ислама. Возможно, он завершит бой досрочно»

Алина Савинова
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Боец ММА Валерий Мясников поделился мыслями о предстоящем поединке между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.

«Фаворитом в этом бою вижу Махачева за счет умения навязывать свою работу, борьбу и стиль. Но в данном случае это, может быть, сложно сделать из-за антропометрии соперника. Волкановски ниже, он умеет вставать из партера, также у него больший опыт пятираундовых поединков.

Волкановски умеет подстраиваться под высоких соперников и навязывать им ударную работу в стойке. Все зависит от него — как использует свой рост, будет ли давить, будет ли уходить от борьбы. Волкановски не из тех, кто дает заднюю. Также нельзя недооценивать его оппозицию в прошлых боях, особенно в чемпионских. Но преимущество все равно на стороне Ислама. Возможно, он завершит бой досрочно», — приводит «РБ Спорт» слова Мясникова.

Бой между Махачевым и Волкановски пройдет в ночь на 12 февраля в австралийском Перте. Поединок возглавит турнир UFC 284.

 

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-myasnikov-o-boe-mahachev-volkanovski-aleks-umeet-podstraivat-sya-pod-vy-sokih-sopernikov/
Ислам Махачев
ММА
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