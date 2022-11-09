Валуев оценил шансы Минеева в поединке против Родригеса

Бывший боксер и депутат Госдумы Николай Валуев поделился ожиданиями от главного боя вечера «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в котором российский боец ММА Владимир Минеев встретится с бразильцем Фернандо Родригесом.

«Наверное, все-таки Минеев должен одержать победу. Посмотрим, как с выносливостью у Родригеса. В принципе, хорошо. Не то что у Исмаилова», — цитирует РЕН ТВ Валуева.

Он также предположил, что бой Минеева и Родригеса может уйти в долгие раунды.

Поединок состоится 18 ноября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Соперники будут биться в чемпионском формате: пять раундов по три минуты.