Вартанян назвал ключевой фактор, который определит победителя в бою с Резниковым

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян дал характеристику своему сопернику по финалу Гран-при ACA в легком весе Артему Резникову.

«Он хороший соперник, иначе бы он не дошел до финала. У него физические кондиции сильные, его мощь, его бойцовская база. Свое преимущество я вижу в том, что я буду идти вперед и бить, бить сильно и бить много. План Резникова будет сильно отличаться от моего, учитывая те качества, которые я сказал. То есть его бойцовский бэкграунд и физическая сила. Ключевым фактором в нашем противостоянии будет настрой и проделанная в тренировочном процессе работа. Я собираюсь выиграть Гран-при», — приводит слова Вартаняна MMA.Metaratings.ru.

Финалистами Гран-при АСА в легком весе стали Эдуард Вартанян и Артем Резников. В 1/4 финала Вартанян одолел Юсуфа Раисова, а Резников одержал победу над Андреем Кошкиным. Резников и Вартанян встретятся в финале, где разыграют звание победителя Гран-при и один миллион долларов.