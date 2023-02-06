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Сегодня, 19:27

Вартанян назвал ключевой фактор, который определит победителя в бою с Резниковым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян дал характеристику своему сопернику по финалу Гран-при ACA в легком весе Артему Резникову.

«Он хороший соперник, иначе бы он не дошел до финала. У него физические кондиции сильные, его мощь, его бойцовская база. Свое преимущество я вижу в том, что я буду идти вперед и бить, бить сильно и бить много. План Резникова будет сильно отличаться от моего, учитывая те качества, которые я сказал. То есть его бойцовский бэкграунд и физическая сила. Ключевым фактором в нашем противостоянии будет настрой и проделанная в тренировочном процессе работа. Я собираюсь выиграть Гран-при», — приводит слова Вартаняна MMA.Metaratings.ru.

Финалистами Гран-при АСА в легком весе стали Эдуард Вартанян и Артем Резников. В 1/4 финала Вартанян одолел Юсуфа Раисова, а Резников одержал победу над Андреем Кошкиным. Резников и Вартанян встретятся в финале, где разыграют звание победителя Гран-при и один миллион долларов.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vartanyan-nazval-klyuchevoi-faktor-kotoryi-opredelit-pobeditelya-v-boyu-s-reznikovym-225750/
ММА
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