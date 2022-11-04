Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

4 ноября, 23:19

Вартанян после боя с Раисовым попросил АСА признать поединок несостоявшимся

Telegram Новости

Российский боец Эдуард Вартанян после боя с соотечественником Юсуфом Раисовым в полуфинале Гран-при ACA 147 попросил лигу признать поединок несостоявшимся.

«Прошу сделать no contest, прошу Майрбека Сулумбековича!» — передает слова Вартаняна после боя корреспондент «СЭ». Затем Раисов выхватил у него микрофон и сказал: «Эдик победил!»

Президент ACA Майрбек Хасиев после произошедшего заявил: «Благородный поступок Львиного Сердца (Вартаняна, — прим. «СЭ»). Но есть правила. Согласно им, Львиное Сердце победил».

Вартанян выиграл Раисова техническим нокаутом и вышел в финал Гран-при.

1
0
Читайте также
Аршавин высказался о возможном проведении матча против ветеранов национальной команды Бразилии
«Локомотив» финиширует в десятке? У Гогниева стальной характер? «Динамо» вернуло футбол Шварца? Интервью Генича
Путин посмертно наградил орденами Мужества убитого замглавы Бердянска и его жену
Nike заработал в Москве под новым названием NSP
Путин назвал отличие между беженцами с Украины в Европе и России
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

ACA 147: Вартанян победил Раисова и остальные результаты турнира