Вартанян: «Топы действительно избегают Царукяна, они держатся за свои места любой ценой»

Российский боец армянского происхождения Эдуард Вартанян высказался о выборе соперника в UFC для своего спарринг-партнера Армана Царукяна.

«Топы действительно избегают Армана, но ему надо драться, а не простаивать, поэтому он принял этот бой. Ему все равно, с кем драться, хорошо, что он подерется. Думаю, что после победы над Силвой у него будет возможность провести бой с соперником из топ-5, с тем же Джастином Гейджи, хотя и он, и другие элитные бойцы будут избегать Армана. Он молод, один из самых молодых легковесов в топ-15, постоянно учится и прогрессирует, а они просто держатся за свои места любой ценой. Но время Царукяна еще придет», — цитирует Вартаняна MMA.Metaratings.ru.

17 июня Царукян проведет бой с бразильцем Хуакином Силвой в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе. На счету россиянина 22 боя в ММА, 19 из которых завершились победами. В активе Силвы 12 побед и 3 поражения в 15 поединках.