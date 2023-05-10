КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:32

Вартанян: «Топы действительно избегают Царукяна, они держатся за свои места любой ценой»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский боец армянского происхождения Эдуард Вартанян высказался о выборе соперника в UFC для своего спарринг-партнера Армана Царукяна.

«Топы действительно избегают Армана, но ему надо драться, а не простаивать, поэтому он принял этот бой. Ему все равно, с кем драться, хорошо, что он подерется. Думаю, что после победы над Силвой у него будет возможность провести бой с соперником из топ-5, с тем же Джастином Гейджи, хотя и он, и другие элитные бойцы будут избегать Армана. Он молод, один из самых молодых легковесов в топ-15, постоянно учится и прогрессирует, а они просто держатся за свои места любой ценой. Но время Царукяна еще придет», — цитирует Вартаняна MMA.Metaratings.ru.

17 июня Царукян проведет бой с бразильцем Хуакином Силвой в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе. На счету россиянина 22 боя в ММА, 19 из которых завершились победами. В активе Силвы 12 побед и 3 поражения в 15 поединках.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vartanyan-topovye-boicy-izbegayut-carukyana-i-derzhatsya-za-svoi-mesta-249876/
Арман Царукян
ММА
0
Читайте также
«Локомотив» разгромил «Сочи» со счетом 3:0 в матче 26-го тура РПЛ
Нынешний «Зенит» — сильнейший за пять лет. Как Семак построил эталонную команду
Экипаж танка Т-80БВМ нанес удары по украинским позициям в зоне СВО
В постпредстве РФ заявили о пределе возможностей ЕС по введению санкций
В Греции отметили неготовность ВСУ к масштабному наступлению
Стало известно об отсутствии консенсуса по продлению зерновой сделки
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алекс Перейра предостерегает Адесанью от боя с Уиттакером

Шон О'Мэлли уверен, что перебоксирует Гарсию и Дэвиса