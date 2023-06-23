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ММА

Сегодня, 17:43

Вартанян рассказал о переговорах с UFC и Bellator

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян, победивший в Гран-при АСА, поделился подробностями переговоров с американскими промоушенами Bellator и UFC.

«Планы очень простые. У меня есть предложение от Bellator, возобновляем переговоры с UFC. Получил визу рабочую в январе, просто это не афишировал. Она на три года, мне не надо ее переделывать. Могу сразу вступать, в любое время. Я буду работать над предложениями. Посмотрим, что мне предложит ACA. Здесь вопрос цены. В ACA любое мое противостояние — это потенциально турнир, который заполнит любую арену», — приводит слова Вартаняна «Чемпионат».

16 июня Вартанян победил Артема Резникова на турнире АСА 159. В финале Гран-при в легком весе россиянин одержал победу над казахстанцем техническим нокаутом в третьем раунде. На счету Вартаняна 25 побед и четыре поражения в ММА. В активе Резникова 6 поражений при 24 победах.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-5147827-pobeditel-gran-pri-aca-vartanyan-rasskazal-o-peregovorah-s-ufc-i-bellator.html
ММА
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