Вартанян: «Царукян готов сейчас драться абсолютно с любым легковесом UFC»

Финалист Гран-при АСА в легком весе Эдуард Вартанян рассказал о планах своего спарринг-партнера Армана Царукяна, выступающего в UFC.

«Арман Царукян готов сейчас драться абсолютно с любым легковесом UFC. Я участвовал в его подготовке. Он в отличной форме и сейчас находится в Майами, где готовится к очередному противостоянию. Скорее всего, он проведет бой в мае на номерном турнире. Думаю, он будет фаворитом с любым соперником», — цитирует MMA.Metaratings.ru Вартаняна?.

30 апреля Арман Царукян планировал провести бой на турнире UFC в Лас-Вегасе против бразильца Ренато Мойкано, но тот за две недели до поединка получил травму.