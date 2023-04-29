Вартанян рассказал о подготовке к бою с Резниковым

Финалист Гран-при АСА в легком весе Эдуард Вартанян рассказал о подготовке к финальному поединку с Артемом Резниковым.

«Мне абсолютно комфортно готовиться к бою с Артемом Резниковым, зная дату поединка заранее. Я знаю, зачем я здесь, люблю то, чем занимаюсь и с нетерпением жду 16 июня, чтобы продемонстрировать все свои навыки и победить. Логично, что Резников будет бороться, но увидим, кто кого будет бороть, и кто победит. Я пока не загадываю далеко и не знаю, где буду продолжать карьеру после финала Гран-при. Сейчас все мои мысли о бое с Резниковым», — цитирует MMA.Metaratings.ru Вартаняна.

16 июня в Сочи в главном событии турнира АСА 159 пройдет финал Гран-при в полулегком весе — россиянин Эдуард Вартанян подерется с казахстанцем Артемом Резниковым.