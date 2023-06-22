Вартанян — о победе над Резниковым на АСА 159: «Все прошло, как я запланировал»

Российский боец ММА Эдуард Вартанян прокомментировал победу над казахстанцем Артемом Резниковым на турнире АСА 159.

«Все прошло, как запланировал. Я бы не сказал, что соперник был самонадеян. У меня были лучше план и реализация», — цитирует Вартаняна Legalbet.kz.

Бой между Вартаняном и Резниковым прошел 16 июня. В финале Гран-при АСА в легком весе россиянин одержал победу над казахстанцем техническим нокаутом в третьем раунде. На счету Вартаняна 25 побед и четыре поражения в ММА. В активе Резникова 6 поражений при 24 победах.