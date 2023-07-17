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Сегодня, 15:06

Вартанян заявил, что его менеджеры ведут переговоры с матчмейкерами UFC

Алина Савинова
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Российский боец ММА Эдуард Вартанян рассказал о переговорах с UFC.

«У меня нет прям такого желания. С кем конкретно провести бой, не имеет значения для меня. Я жду предложения от UFC на данный момент, от этого будем отталкиваться. Мои менеджеры сейчас ведут переговоры с матчмейкерами UFC», — цитирует Вартаняна Metaratings.ru.

Последний поединок Вартанян провел против Артема Резникова 16 июня в турнире ACA 159. Россиянин одержал победу над казахстанцем техническим нокаутом в третьем раунде. Всего в активе 32-летнего Вартаняна 25 побед и 4 поражения в ММА.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vartanyan-moi-menedzhery-seichas-vedut-peregovory-s-matchmeikerami-ufc-266750/
Эдуард Вартанян
ММА
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