Вартанян заявил, что его менеджеры ведут переговоры с матчмейкерами UFC

Российский боец ММА Эдуард Вартанян рассказал о переговорах с UFC.

«У меня нет прям такого желания. С кем конкретно провести бой, не имеет значения для меня. Я жду предложения от UFC на данный момент, от этого будем отталкиваться. Мои менеджеры сейчас ведут переговоры с матчмейкерами UFC», — цитирует Вартаняна Metaratings.ru.

Последний поединок Вартанян провел против Артема Резникова 16 июня в турнире ACA 159. Россиянин одержал победу над казахстанцем техническим нокаутом в третьем раунде. Всего в активе 32-летнего Вартаняна 25 побед и 4 поражения в ММА.