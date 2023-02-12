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Сегодня, 16:33

Вартанян заявил, что Махачев уверенно забрал четыре раунда

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец АСА Эдуард Вартанян оценил победу Ислама Махачева над Александром Волкановски на турнире UFC 284.

«В целом, хороший конкурентный бой. Признают победу Волкановски? Это кто так говорит, ха-ха?! Даже сам Александр так не считает. Ислам Махачев уверенно забрал четыре раунда. Не знаю, кто мог увидеть победу Волкановски. Вообще был тяжелый бой для Ислама тем, что его били в партере и в стойке. Не забываем, что все пять раундов провели. Помню, был похожий тяжелый бой с Барнауи, но Ислам забрал все раунды. Ислам — один из лучших в Р4Р? После единственной защиты, конечно, нет. Рейтинг Р4Р — ерунда полная. Мне не понять критерии оценивания. Махачев однозначно самый лучший в легком весе и очевидно, что он заслуженный чемпион», — приводит слова Вартаняна Sport24.

12 февраля утром по московскому времени Махачев победил Александра Волкановски единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 284 в австралийском Перте и защитил пояс в легком весе.

Источник: https://sport24.ru/news/mma/2023-02-12-vartanyan-makhachev-uverenno-zabral-chetyre-raunda-ne-znayu-kto-mog-uvidet-pobedu-volkanovski
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
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