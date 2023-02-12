Вартанян заявил, что Махачев уверенно забрал четыре раунда

Российский боец АСА Эдуард Вартанян оценил победу Ислама Махачева над Александром Волкановски на турнире UFC 284.

«В целом, хороший конкурентный бой. Признают победу Волкановски? Это кто так говорит, ха-ха?! Даже сам Александр так не считает. Ислам Махачев уверенно забрал четыре раунда. Не знаю, кто мог увидеть победу Волкановски. Вообще был тяжелый бой для Ислама тем, что его били в партере и в стойке. Не забываем, что все пять раундов провели. Помню, был похожий тяжелый бой с Барнауи, но Ислам забрал все раунды. Ислам — один из лучших в Р4Р? После единственной защиты, конечно, нет. Рейтинг Р4Р — ерунда полная. Мне не понять критерии оценивания. Махачев однозначно самый лучший в легком весе и очевидно, что он заслуженный чемпион», — приводит слова Вартаняна Sport24.

12 февраля утром по московскому времени Махачев победил Александра Волкановски единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 284 в австралийском Перте и защитил пояс в легком весе.