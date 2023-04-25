Вартанян заявил, что не видел Александра Емельяненко на тренировках в зале Lionheart с прошлого года

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян заявил, что не видел Александра Емельяненко на тренировках в зале Lionheart с прошлого года.

«Я видел его в том году на тренировках. Он тренировался по утрам. Может быть, он был в зале и в этом году, но я его просто не видел. Например, вчера меня в зале не было. Сам я видел его в прошлом году, но, может, он ходит в те дни, когда не хожу я», — приводит слова Вартаняна MMA.Metaratings.ru.

Ранее в социальных сетях Александра Емельяненко было опубликовано минутное видео, как спортсмен работает на мешке в зале Lionheart, в котором тренируется Вартанян.