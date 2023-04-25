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Сегодня, 19:58

Вартанян заявил, что не видел Александра Емельяненко на тренировках в зале Lionheart с прошлого года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян заявил, что не видел Александра Емельяненко на тренировках в зале Lionheart с прошлого года.

«Я видел его в том году на тренировках. Он тренировался по утрам. Может быть, он был в зале и в этом году, но я его просто не видел. Например, вчера меня в зале не было. Сам я видел его в прошлом году, но, может, он ходит в те дни, когда не хожу я», — приводит слова Вартаняна MMA.Metaratings.ru.

Ранее в социальных сетях Александра Емельяненко было опубликовано минутное видео, как спортсмен работает на мешке в зале Lionheart, в котором тренируется Вартанян.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vartanyan-ne-videl-sashu-emelyanenko-na-trenirovkakh-s-proshlogo-goda-246123/
Александр Емельяненко
ММА
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