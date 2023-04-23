Вартанян заявил, что Павлович разорвал Блейдса нокаутом

Российский боец АСА Эдуард Вартанян прокомментировал победу россиянина Сергея Павловича над американцем Кертисом Блейдсом на турнире UFC Vegas 71.

«Сережа как всегда, в своем стиле, разрывает бои нокаутом. Не побоялся борьбы. Причем Блейдс вначале попадал. У Павловича высокие шансы стать чемпионом. Он следующий претендент. Возможный бой с Джонсом? Ему в любом случае нужно работать больше корпусом. С одной стороны, Джонса абсолютно ничем не удивить. Он настоящий талант. Джонс был во всех самых тяжелых ситуациях. Его надо побеждать холодным расчетом», — приводит слова Вартаняна Sport24.

Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.