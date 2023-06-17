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Сегодня, 10:45

Вартанян заявил, что Резников одарен физически

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Победитель Гран-при ACA Эдуард Вартанян прокомментировал свою победу над Артемом Резниковым.

«Бой тяжелый, на стыке. Просто получилось закончить его досрочно. Был ли план просадить «дыхалку» Резникова? Да, все правильно. Бой пятираундовый. Первым же ударом я попал и начал добивать. Понимал, что Резников одарен физически, но я оказался сильнее в этот вечер. Навыки и хороший план были на моей стороне», — приводит слова Вартаняна «РБ Спорт».

16 июня в финале Гран-при Вартанян победил Артема Резникова техническим нокаутом в третьем раунде и забрал главный приз — 200 тысяч долларов.

Всего на счету Вартаняна 25 побед и четыре поражения.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-vartanyan-reznikov-odaren-fizicheski-no-ya-okazalsya-sil-nee/
ММА
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