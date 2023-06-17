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Сегодня, 10:29

Вартанян заявил, что Резникова нельзя назвать «мешком»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян оценил волевые качества представителя Казахстана Артема Резникова, которого он победил в финале Гранпри АСА в легком весе 16 июня в Сочи.

«Бойца, дошедшего до финала, нельзя назвать «мешком». Эмоции Артема понятны. Только благодаря своим личным качествам и характеру он смог выстоять. Я видел, что он истекал кровью, я несколько раз потряс. Раз пять. Но он все равно шел вперед, сражался и шел до конца», — приводит слова Вартаняна MMA.Metaratings.ru.

16 июня в финале Гран-при Вартанян победил Артема Резникова техническим нокаутом в третьем раунде и забрал главный приз — 200 тысяч долларов.

Всего на счету Вартаняна 25 побед и четыре поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vartanyan-reznikova-nelzya-nazvat-meshkom-259393/
ММА
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