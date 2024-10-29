Василевский готов дать реванш Ковалеву на турнире в Нижнем Новгороде

Экс-чемпион М-1 Вячеслав Василевский готов провести бой с Владиславом Ковалевым на турнире в Нижнем Новгороде.

«Влад Ковалев ведет себя предсказуемо, очень как-то умно, а на Ural FC мы подписали контракт о реванше в Нижнем Новгороде. Он пытается отмечать бой, как обычно. Конечно, пока рано говорить о настрое, но такому треш-току я внимания не уделяю», — сказал Василевский корреспонденту Vprognoze.ru.

1 марта в боксерском поединке в перчатках для ММА Василевский победил Ковалева решением большинства судей в главном бою турнира Ural FC 6 в Москве.