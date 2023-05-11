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Сегодня, 20:30

Василевский хочет оспорить чемпионский пояс у Никулина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец ММА Вячеслав Василевский поделился своими планами по выступлению в профессиональном боксе в рамках промоушена Hardcore и оспорить чемпионский пояс у Тимура Никулина.

«Никулин является логичной целью, потому что у него пояс Hardcore Boxing, но сейчас мне было бы логично провести поединок с Владом «Белазом» Ковалевым, потому что у нас есть история и конфликт, который он спровоцировал. Кроме того, у них с Никулиным получился близкий бой, в котором победу отдали Тимуру. Было бы логично провести нам с «Белазом» поединок по боксу в июле, а его победитель встретился бы с Никулиным за пояс», — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

В январе 2023 года на турнире Hardcore Boxing в Москве Тимур Никулин победил решением большинства судей Владислава Ковалева по итогам четырехраундового противостояния и отстоял чемпионский титул в полутяжелом весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vasilevskii-belaz-sprovociroval-konflikt-poetomu-khochu-srazitsya-s-nim-v-iyule-250276/
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