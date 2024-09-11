Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 14:08

Василевский и Влад «Белаз» Ковалев проведут реванш 22 ноября на турнире Ural FC 9

Telegram Дзен

Россиянин Вячеслав Василевский и белорус Владислав Ковалев по прозвищу «Белаз» 22 ноября проведут реванш. Трехраундовый бой состоится в Нижнем Новгороде в рамках главного события турнира Ural FC 9. Он пройдет по специальным правилам Ural FC — поединки по правилам ММА только в стойке.

Первое противостояние Василевского и «Белаза» возглавило Ural FC 6, который прошел 1 марта в Москве. Бой проходил в формате 5 раундов по 2 минуты и по правилам бокса в ММА-перчатках в весе до 84 кг. Тогда раздельным решением судей победил Вячеслав, но команда Ковалева подала апелляцию в Федерацию бокса России, по итогам рассмотрения которой поединок был признан несостоявшимся.

Для Ковалева бой в Нижнем Новгороде станет четвертым в Ural FC. Шестикратный чемпион мира по боевому самбо 36-летний Василевский в ММА одержал 36 побед при девяти поражениях.

Бокс

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Камала Харрис и Дональд Трамп проведут дебаты
Дана Уайт не включил Хабиба в список лучших бойцов UFC
Стало известно о новых подробностях в деле о гибели туристов в коллекторе
Лучший игрок Семака не успевает восстановиться. Что происходит в ЦСКА и «Зените» накануне их матча
Захарова назвала прошедшие в США предвыборные теледебаты очередным шоу
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Популярное видео
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Сегодня
Вчера
Неделя