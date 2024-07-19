Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 14:41

Василевский — о Сидакове в ММА: «Никто не знает, как он почувствует себя после первого пропущенного джеба»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Шестикратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский оценил перспективы олимпийского чемпиона по вольной борьбе Заурбека Сидакова в ММА.

«Гипотетически шансы Сидакова могут быть высокими, но надо понимать, что это в принципе два разных вида спорта. Не надо быть олимпийским чемпионом по борьбе, чтобы бороть всех в ММА. Главное — не статус олимпийского чемпиона, а насколько ты свою борьбу можешь применить в ММА. Может у Сидакова не получится, поэтому я бы сначала посмотрел, как он увидит ММА, как будет там драться. Если он борец, то поставит очень тонкую ударную технику. С ним тогда будет непривычно тяжело. Как он будет себя чуствовать против тяжелого прощенного джеба? Этого пока никто не знает», — цитирует Василевского Vrognoze.ru.

После победного для себя чемпионата мира-2023 Сидаков рассказал «СЭ», что у него есть планы попробовать себя в ММА.

Источник: Vrognoze.ru
Заурбек Сидаков
ММА
0
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Тейлор Свифт и Трэвис Келси планируют шикарную свадьбу
Боец RCC Ларкин подрался с туристами в аэропорту Внуково
В Луганске сработала ПВО
Соболев боится Жозе, Зобнин намекнул на уход Александра. Что происходит в «Спартаке»
Вильфанд пообещал москвичам одинаковую температуру воздуха и воды на выходных
Глобальный сбой в работе Windows. Что известно
Популярное видео
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Mash: Боец ММА Александр Ларкин избил туриста в аэропорту Внуково