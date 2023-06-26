Василевский назвал бредом возможный поединок между Цукербергом и Маском

Бывший чемпион M-1 Challenge в полутяжелом весе и в среднем весе Вячеслав Василевский высказался на счет потенциального поединка по смешанным единоборствам между бизнесменами Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«Бред какой-то. Они в своем мире довольно успешные люди. При чем тут какие-то бои?! Не понимаю, что можно еще сказать. Какой смысл этого события? Люди всю жизнь занимались другими делами, зарабатывали деньги, а сейчас хотят подраться. Ну что они могут показать? Какой в этом интерес?» — приводит слова Василевского «Газета.Ru».

Ранее Маск и Цукерберг написали в соцсетях, что готовы подраться друг с другом в октагоне.