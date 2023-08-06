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Василевский: «Корешков выглядит как бесплатное приложение к Шлеменко»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский боец Вячеслав Василевский прокомментировал взаимоотношения Александра Шлеменко и Андрея Корешкова.

«У всех здоровье разное, и это важно понимать. То, что Андрей Корешков делает с Сашей, ему подходит. По поводу потенциала Корешкова-бойца — он был чемпионом Bellator, сейчас выиграл поединок. Возможно, Саша своим давлением и авторитетом не дает ему развиваться в личностном плане. Возможно, я скажу грубо, но Андрей выглядит, как бесплатное приложение к Саше Шлеменко.
Если он счастлив и доволен своей жизнью, если рад быть под крылышком Александра Палыча, то пусть занимается и развивается. У них достаточно успешный тандем в спорте. Я не вижу в этом ничего плохого. Главное, чтобы им это нравилось и приносило какой-то результат. Почему это должно волновать вас, меня, Кунченко или Ваню Штыркова? Это их жизнь. Им нравится в таком тандеме двигаться, где один выше, а другой ниже, то пусть. Тем более они оба это понимают и принимают», — приводит Metaratings слова Василевского.

На счету 32-летнего Корешкова 26 побед и 4 поражения в ММА. Он провел свой последний поединок 18 июня на турнире SFC 4 — тогда он выиграл у бразильца Леонардо Кавальеро нокаутом во втором раунде.

Источник: Metaratings
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