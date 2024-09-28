Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 16:53

Василевский объяснил, почему не будет биться в AMC SUF

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Боец ММА Вячеслав Василевский заявил, что не будет биться в лиге AMC SUF, потому что не умеет бить ногами.

«Нет, я вообще не умею бить ногами. Всю жизнь пытался этому научиться, но никогда не мог. Во время поединков по ММА у меня всегда бокс или борьба. Даже, когда тренировался в Нидерландах, на тренировках там всем мои ноги закончились», — цитирует Василевского MMA.Metaratings.

1 марта в рамках турнира Ural FC 6 Василевский одержал победу раздельным решением судей над Владиславом Ковалевым. Впоследствии результат поединка был изменен на несостоявшийся. В ММА 36-летний Василевский одержал 36 побед и потерпел девять поражений.

Источник: MMA.Metaratings

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines и запретили полеты на год
Spiegel назвал позорным выступление Зеленского на встрече с Трампом
ВАДА потеряло тесты 900 олимпийцев перед Играми в Париже
ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче РПЛ
«Один из худших» и «смотрит футбол в Париже». Почему французы недовольны Сафоновым и как на самом деле играет россиянин в «ПСЖ»
Житель Курской области закрыл собой жену от дрона ВСУ и погиб
Сегодня
Вчера
Неделя