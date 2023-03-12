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Сегодня, 11:48

Василевский: «Раньше Ян выходил в октагон побеждать, а сейчас просто подраться»

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Боец MMA Вячеслав Василевский прокомментировал поражение российского бойца Петра Яна в бою с Мерабом Двалишвили из Грузии на турнире UFC Fight Night.

«Петру нужно выйти на победную серию. Прежде всего, у него проблема не с физикой, а с психологией. Ян потерял остроту и вкус победы. Если раньше он выходил побеждать, то сейчас ему чего-то не хватает для того, чтобы выходить и забирать то, что принадлежит ему. Раньше он выходит в октагон не драться, а побеждать. Сейчас, видимо, выходит просто подраться. У Яна нет той хищности. Ему нужно победить во что бы то ни стало, причем без разницы кого. Почувствовав вкус победы, Петр может идти дальше», — приводит слова Василевского mma.metaratings.ru.

Двалишвили победил 30-летнего россиянина единогласным решением судей. Для Яна это поражение стало третьим подряд — до этого он проиграл американцам Шону О'Мэлли и Алджамейну Стерлингу.

Петр Ян&nbsp;против Мераба Двалишвили. «Кто теперь ноль?!» Двалишвили переехал Яна даже в стойке

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vasilevskii-u-yana-problemy-s-psikhologiei-uzhe-net-khishnosti-234847/
Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
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