Василевский: «Не думал, что Вартанян настолько сильно будет доминировать в поединке с Резниковым»

Российский боец ММА Вячеслав Василевский высказался о финальном поединке Гран-при легкого веса ACA между своим соотечественником Эдуардом Вартаняном и представителем Казахстана Артемом Резниковым.

«Я будто расстроился победе Эдика? Я не расстроился. Это было неожиданно. Если рассуждать беспристрастно, я с Эдиком знаком, но не близко, а с Артемом вообще не знаком. Я судил об их бое, смотря на них как на бойцов, без личных предпочтений. Мне казалось, что у Резникова получится навязать борьбу и за счет переводов и контроля он выиграет. Да, я ожидал и обратного. Но я не думал, что настолько сильно будет доминировать Вартанян. Он полностью реализовал свой план. А у Резникова вообще ничего не получилось. Вся его тактика сломалась изначально. А Эдик почувствовал кураж, в таком стиле доминирования победил», — приводит Legalbet слова Василевского.

Бой между Вартаняном и Резниковым прошел 16 июня. В финале Гран-при АСА в легком весе россиянин одержал победу над казахстанцем техническим нокаутом в третьем раунде. На счету Вартаняна 25 побед и четыре поражения в ММА. В активе Резникова 6 поражений при 24 победах.