Василевский — о переходе Вахитова в ММА: «Это будет человек, которого будут избивать и душить»

Российский боец Вячеслав Василевский рассказал, что думает о переходе в ММА чемпиона Glory по кикбоксингу в полутяжелом весе Артема Вахитова.

«Артем очень сильный кикер, имеет богатый бэкграунд и побеждал очень сильных бойцов. Он очень техничен, и для ММА у него подходящая манера боя. Он хорошо двигается, работает в челноке, а не стоит и заряжается на один удар. Его будет тяжело поймать, но перейти из ММА в кикбоксинг или бокс легче, чем из чисто ударных видов спорта, потому что борьба занимает большой пласт в технике смешанных единоборств. Пропустив первый же тейкдаун, Вахитов окажется на спине, возможно, на десятой секунде. Это будет человек, которого будут избивать и душить», — цитирует Василевского Metaratings.ru.

Вахитов 11 июня дебютирует в профессиональных смешанных единоборствах в рамках совместного турнира Open FC 31 и ASI Championship 7. Его соперником станет Ашраф Башанди из Египта.