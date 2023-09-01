Василевский прокомментировал массовую драку на пресс-конференции промоушена «Наше дело»

Шестикратный чемпион мира по боевому самбо, российский боец ММА Вячеслав Василевский отреагировал на драку с участием Шовхала Чурчаева на пресс-конференции промоушена «Наше дело».

«Сейчас идет подмена ценностей в спорте. Из-за таких событий ММА, бокс и другие виды спорта ассоциируются с негативом, грязью и дешевым постоянным хайпом. Причем желание из любой ситуации создать конфликт есть не только в поп-промоушенах, но и в обычных.

На самом деле это мимолетная шелуха, которая забудется уже через две недели, а об этих бойцах будут вспоминать только в негативном формате. На мой взгляд, эти люди сильно ошибаются и заблуждаются. Это плохо и для спорта, и для них самих. Конечно, то что произошло, очень стремная история», — цитирует Василевского MMA.Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что драку устроила команда Шовхала Чурчаева. Позже участники драки в ТЦ признались в постановке.