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Сегодня, 19:48

Василевский — о поражении Емельяненко: «Ничего страшного не случилось, не стоит драматизировать ситуацию»

Алина Савинова
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Российский боец Вячеслав Василевский прокомментировал поражение россиянина Федора Емельяненко в поединке против американца Райана Бейдера на турнире Bellator 290.

«У Федора не было запала и блеска в глазах. Он уже мысленно ушел на заслуженный отдых. Ощущения и впечатления в целом грустные. Это логично. Федор мог попасть в первые две минуты. Ситуация была обоюдоострая. Но он толи был слишком напряжен, толи заряжен на один удар. Емельяненко не провел разведку, не дергал соперника. В результате, не смог выйти на нужную дистанцию, не прочувствовал ее. Бейдер наоборот, расслабился, стал наседать и попал джебом.

Емельяненко мог накидать и Бейдеру. Не получилось. Ничего страшного. На одно поражение больше. Мы запомним молодого и заряженного Федора, который дрался в Прайде. Ничего страшного не случилось, не стоит драматизировать ситуацию. Емельяненко проигрывал Бейдеру и проиграл еще раз", — приводит Metaratings.ru слова Василевского.

46-летний Емельяненко потерпел седьмое поражение в карьере при 40 победах. Поединок на турнире Bellator 290 стал последним в профессиональной карьере россиянина.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vasilevskii-o-porazhenii-emelyanenko-nichego-strashnogo-ne-sluchilos-ne-stoit-dramatizirovat-225505/
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
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