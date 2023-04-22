Василевский рассказал, что на бой против «Джанго» он вышел с «короной»

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский прокомментировал свою победу над Исламом Жангоразовым по прозвищу «Джанго».

«До конца своим выступлением не доволен. Не фонтан был по здоровью. Я сильно заболел «короной». До боя у меня было 38,5, а после 39,5. Весь день пил парацетамолы и ибуклины. Перед самим боем две таблетки парацетамола выпил. Не размяться. Ничего не мог. Настроил себя как робота — работать, работать и работать. Понимал, что Джанго функционально будет тяжело со мной, даже если я буду больным. После боя слег на пять дней. Единственное, я не понял, как он уложился в вес 88 кг. Он в полтора раза больше Шамиля Рамазанова, с которым мы договаривались драться в 90 кг. Непонятно, как он получился такой большой», — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

Василевский победил Жангоразова на турнире Hardcore Boxing, который появился в эфире 4 апреля. Год назад спортсмены провели поединок по правилам ММА. Тогда победу единогласным решением судей также одержал Вячеслав.