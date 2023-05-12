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ММА

Сегодня, 11:50

Василевский рассказал, кого считает лучшим средневесом в российских ММА

Алина Савинова
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Российский боец ММА Вячеслав Василевский заявил, что считает своего бывшего соперника Магомеда Исмаилова лучшим российским средневесом.

«Скромность не позволяет мне назвать имя человека, разговаривающего сейчас с вами, но давайте посмотрим, что значит лучший боец. Речь о спортивной или медийной составляющей? Сейчас ММА находятся на таком этапе, что не только бойцовские качества решают. Можно взять суперкрутого бойца, дерущегося в Америке, то в России он не будет самым известным, популярным и медийным. Если брать Россию, то по всем показателям это Мага Исмаилов. Он и в спортивном плане очень хорош, и в медийном. Он совместил в себе все лучшее», — цитирует Василевского Metaratings.ru.

36-летний Исмаилов провел 22 боя в ММА, одержал 18 побед, потерпел 3 поражения, и один из его поединков завершился ничьей.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vasilevskii-nazval-luchshego-srednevesa-v-rossiiskikh-mma-250362/
Магомед Исмаилов
ММА
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