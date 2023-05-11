Василевский рассказал, почему в ближайший год не будет выступать по правилам ММА

Российский боец Вячеслав Василевский объяснил, почему он не будет драться по правилам ММА.

«В плане здоровья меня ничто не беспокоит, кроме колена, которое мешало выступать по ММА. Связки не имеют такой функции, чтобы быстро восстанавливаться. Они у меня как были порваны, так и остались, и мениск также поврежден. Когда колено гнется в естественной фазе, могу выдерживать большие нагрузки. Когда начинается неудобное сгибание, как в борьбе, колено начинает сразу беспокоить и ощущается дискомфорт. Пока я не могу говорить о поединке по ММА. Должен пройти минимум год, чтобы об этом разговаривать», — цитирует Василевского MMA.Metaratings.ru.

Последний поединок по правилам ММА 34-летний спортсмен провел в феврале 2022 года в турнире Hardcore MMA 22, где единогласным решением судей одержал победу над Исламом Жангоразовым. Всего на его счету 45 боев в ММА, в 36 из которых он одержал победы.

Василевский также является шестикратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы по боевому самбо.