Василевский считает, что Джонс больше Волкановски заслуживает быть первым номером UFC

Российский боец ММА, выступающий в среднем весе, Вячеслав Василевский прокомментировал лидерство Александра Волкановски в рейтинге UFC pound-for-pound.

«Можно долго рассуждать, кто более заслуживает первого места в рейтинге pound-for-pound, но если не быть фанатом ни Джонса, ни Волкановски, а смотреть, как сторонний наблюдатель, то Джон Джонс больше заслуживает права быть номером один. Во-первых, он выступает в полутяжелом и тяжЕлом весе. Все-таки эти дивизионы были всегда предпочтительнее в боксе и ММА. Во-вторых, Джонс побеждал невероятное количество легенд полутяжелого и тяжелого весов. Кроме того, он был самым молодым чемпионом UFC. Наконец, он гораздо более популярен в мире. До боя с Исламом Махачевым я практически не знал Волкановски и не представлял, насколько он крутой боец. Для простого обывателя Джонс ближе. Его стиль и манера боя полностью соответствуют статусу первого номера. Волкановски — работяга, красавец и очень техничный боец, но Джонс — это невероятный талант и в хорошем смысле актер в мире ММА, который играет и творит на сцене в своем невероятном стиле. У него все получается легко и красиво. С этим нужно родиться, поэтому Джонс предпочтительнее», — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

34-летний австралиец выступает на профессиональном уровне с 2012 года. Он занимает 2 строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. На счету Волкановски 26 побед в 28 профессиональных боях.