Василевский считает, что в бою с Гастелумом Рахмонов пройдет проверку своих титульных амбиций

Российский боец ММА, шестикратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский прокомментировал предстоящий поединок в полусреднем дивизионе UFC между Шавкатом Рахмоновым и Келвином Гастелумом.

«Шавкат очень уверенно двигается в UFC. Есть все предпосылки, что он может далеко пойти, в том числе стать чемпионом. Если он этого добьется, я не удивлюсь. Что касается Гастелума, то раньше он был очень крутым бойцом с хорошей борьбой. Возможно, в последнее время он выступал не так ярко, но имя и статус у него остались. В его лице Шавкат получит хорошую проверку своих амбиций, а если ее пройдет, то сделает заявку как претендент на титул», — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

Рахмонов (17-0) встретится с перешедшим в полусредний вес Келвином Гастелумом (18-8) 16 сентября на UFC Fight Night.

Рахмонов в прошлом бою победил Джеффа Нила (15-5) сабмишном в третьем раунде. Поединок состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Гастелум в прошлом бою одолел Криса Кертиса (30-10) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Поединок состоялся 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.