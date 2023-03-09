0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 19:31

Василевский считает, что Волков спокойно заберет бой с Романовым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением о поединке россиянина Александра Волкова и молдаванина Александра Романова.

«Не знаю перспектив одного и другого, но Романов точно стилистически неудобен для Волкова. Он хорошо борется, добивает, клинчует. Как раз именно тот боец, который неудобен россиянину. Но у Волкова большой опыт работы с такими соперниками. Многие хотели его побороть и сломать физически. Сам Александр это понимает, но как он подготовится к Романову — это другой вопрос. На бумаге молдавский спортсмен неудобен и серьезен. Фаворитом вижу Волкова. Габариты и техника позволяют ему держать оппонента на расстоянии. Он будет избегать борьбы, не даст себя перевести и будет наносить неприятные удары ногами и руками с дистанции. Постоянное давление измотает Романова. В итоге россиянин спокойно заберет бой по очкам или даже техническим нокаутом», — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

Напомним, что бой Александра Волкова и Александра Романова станет со-главным боем турнира UFC Fight Night 221, который состоится в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе. На счету Волкова 35 побед и 10 поражений, в активе Романова 16 побед и одно поражение.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vasilevskii-volkov-spokoino-zaberet-boi-s-romanovym-234097/
Александр Романов
Александр ВОЛКОВ
UFC
ММА
0
Читайте также
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс. Такси» и Uber
ВС Украины не сбили ни одной ракеты «Кинжал»
Рогов сообщил о полном прекращении подачи электричества на ЗАЭС со стороны Украины
В Кремле заявили о вопросах России к реализации зерновой сделки
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кубок RWC-2023 пройдет в Москве

Саид Нурмагомедов — Джонатан Мартинес: когда бой UFC — дата и время начала