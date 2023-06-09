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Сегодня, 04:21

Василевский считает Дариуша фаворитом боя с Оливейрой

Евгений Козинов
Корреспондент
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Боец ММА Вячеслав Василевский дал прогноз на бой между Бенеилом Дариушем и Чарльзом Оливейрой.

«Ислам Махачев в бою против Оливейры просто потушил бразильца и физически, и морально. Поэтому, я думаю, Дариуш фаворит. Особенно, если Бенеил сможет залежать Чарльза. Уверен, что Дариушу нужна эффективность, а не эффектность. Будет интересно посмотреть бой Бенеила против Ислама. Но в случае победы Оливейры образуется замкнутый круг. Может повториться история, которая была с Хабибом Нурмагомедовым. Когда он выступал, не хватало конкуренции. Был Хабиб, и были все остальные. Сейчас получается повторение истории.

Это вполне объяснимо. Ислам выводил Хабиба на все бои Нурмагомедова: против Гейджи, Порье, Конора. Махачев находился в углу и сам ментально одерживал победы в этих противостояниях. Ислам будет вне конкуренции до какого-то времени: либо в легкий вес ворвется кто-то дерзкий, либо Махачев поднимется в полусредний дивизион, либо Ислам просто начнет стареть. Никто из топовых бойцов легкого веса не сможет составить конкуренцию Исламу», — цитирует MMA.Metaratings.ru Василевского.

Дариуш подерется с Оливейрой 10 июня на UFC 289 в Ванкувере, Канада.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vasilevskii-dariushu-nuzhna-effektivnost-a-ne-effektnost-oliveira-potushen-mentalno-257317/
Чарльз Оливейра
ММА
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