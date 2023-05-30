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Сегодня, 20:25

Василевский — о дебюте Шары Буллета в UFC: «Там такие же люди из мяса и костей, не стоит накидывать пуха»

Алина Савинова
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Боец ММА Вячеслав Василевский ответил на вопрос, как возможное поражение в дебютном поединке в UFC повлияет на мотивацию Шарабутдина Магомедова (Шары Буллета).

«Тут все зависит от него самого. У нас есть удачные примеры. Магомед Анкалаев проиграл в дебютном поединке в UFC. Причем это было очень обидно, а самого Анкалаева списали со счетов. То же самое было с Сергеем Павловичем, когда он вышел на первый бой против возрастного Алистара Оверима и просто потерялся. В UFC дерутся обычные люди. Чем Исраэль Адесанья лучше Шары? Физическая сила и борцовская база у них одинаковая. Да, Адесанья более матерый, учитывая опыт выступлений. У Исраэля просто больше известных скальпов в копилке. Если завтра организовать бой между Шарой и Адесаньей, то не совсем понятно, кто одержит победу. В UFC такие же люди из мяса и костей. Поэтому не стоит накидывать пуха», — цитирует Василевского Metaratings.ru.

Шара Буллет дебютирует в организации на турнире UFC 294, который состоится в октябре 2023 года в Абу-Даби.

29-летний Магомедов провел 17 поединков в ММА, во всех из которых одержал победы. В декабре 2022 года он подписал контракт с UFC.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vasilevskii-o-debyute-shary-bulleta-v-ufc-tam-takie-zhe-lyudi-iz-myasa-i-kostei-ne-stoit-nakidyvat-pukha-255134/
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
ММА
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