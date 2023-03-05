Василевский: «Джонс очень высокий, большой, силен физически, поэтому он настоящий тяжеловес»

Российский боец MMA Вячеслав Василевский высказался о победе американца Джона Джонса над французом Сирилом Ганом.

«Бой получился достаточно скоротечным, поэтому сложно оценить функциональные качества Джона Джонса. Но в целом было видно, что перерыв его зарядил эмоционально. Он соскучился по боям, по октагону, по всей этой атмосфере. А эта атмосфера ему очень нравится, поэтому он чувствовал себя уверенно еще и потому, что скучал и оказался там, где любит находиться. В тяжелом весе он чувствует себя комфортнее. Он очень высокий, большой, у него длинные руки, он силен физически, поэтому он настоящий тяжеловес», — приводит Metaratings.ru слова Василевского.

Поединок между Джонсом и Ганом прошел на турнире UFC 285. Американец выиграл удушающим приемом в первом раунде.