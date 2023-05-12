Василевский: «Александру Емельяненко не то что драться, два слова сказать тяжело»

Российский боец ММА Вячеслав Василевский высказался о предстоящем поединке Александра Емельяненко с блогером Евгением Ершовым.

«Если дают эти бои и возможность зарабатывать какие-то деньги, ему нужно брать. Что касается бойцовских качеств, мы с ним выступали в один вечер на «Бойцовском клубе РЕН ТВ». Я дрался с Никитой Солониным, а у него был бой со Святославом Коваленко. Свят — средневес и при этом не просто дал конкурентный бой Саше, а побил его. Емельяненко тогда был даже лучше, чем сейчас. Сейчас я не удивлюсь, если его побьет Ершов. Невооруженным глазом видно, в каком Саша находится состоянии. Ему не то что драться, два слова сказать тяжело», — цитирует Василевского Metaratings.ru.

Поединок между Александром Емельяненко и Ершовым пройдет 26 мая в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».