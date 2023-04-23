Василевский заявил, что Павловичу в бою с Джонсом надо действовать в стиле Густафссона

Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский прокомментировал победу Сергея Павловича над Кертисом Блейдсом.

«Павлович сделал все то, как я предсказывал. Главное, что Сергей не поймал ступор. В боях такого уровня из-за волнения можно не показать и половины того, что умеешь. Я переживал только за это. Этого не случилось, а случился нокаут в первом раунде. У Павловича очень хорошая ударная база, он много выступал по любителям. Мне он напоминает Кейна Веласкеса. Быть может, пока что он не такой искушенный, как Веласкес. Кейн всегда навязывал рубку. Сергей делает то же самое, предлагает оппонентам обмениваться ударами. И в этом компоненте он перерубает соперников. Самое главное с Джоном Джонсом — лишить его уверенности. В бою с Сирилом Ганом он чувствовал себя как «на хате». Джонс делал что хотел, он лишил Гана уверенности. Сергею нужно лишить Джона уверенности, а это можно сделать, если как можно скорее дав американцу пару «банок», как это в свое время сделал Александр Густафссон. В их поединке Джонс действовал адекватно и предсказуемо. Уверенный в себе Джонс делает невероятные вещи, становясь неуязвимым. Джонс в принципе по силам Павловичу. Да и мотивация на стороне Сергея. Выиграть пояс чемпиона у Джона Джонса — что может быть лучше?» — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

23 апреля на турнире UFC Fight Night 222 Сергей Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде, став главным претендентом на пояс чемпиона UFC в тяжелом весе.