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Сегодня, 11:12

Василевский заявил, что у Павловича есть хорошие шансы стать чемпионом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский прокомментировал победу своего соотечественника Сергея Павловича над Кертисом Блэйдсом.

«Павлович — красавчик! Очень хорошо, что он сумел справиться с ответственностью. Вышел мотивированный и с мыслью в голове, что уже победивший. Мастерства, ударной техники у Сережи больше, чем у Кертиса. Павлович мне сейчас напоминает Веласкеса: выходил и перерубал своей мощностью. Может быть, Павлович сейчас не такой искушенный. Есть хорошие шансы стать чемпионом. Сережа сейчас очень мотивирован. Джонса трудно удивить, он величина. И Сережа хочет это сделать. У него и мотивации больше. Нужно тактически грамотно выстроить поединок, и есть шансы на победу. Считаю, Сереже по силам одержать победу», — приводит слова Василевского Sport24.

Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://sport24.ru/mma/news-2023-04-23-vasilevskiy-pavlovich-krasavchik-pererubayet-svoyey-moshchnostyu-seychas-on-ne-takoy-iskushennyy
Сергей Павлович
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