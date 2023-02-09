Василевский заявил, что Волкановски почти не пропускает сильных ударов

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский назвал сильную сторону австралийца Александра Волкановски, с которым за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) будет биться россиянин Ислам Махачев.

«В отличие, допустим, от Чарльза Оливейры Волкановски особо не пропускает ударов, особенно сильных. Он очень хорошо чувствует, когда надо защититься, отойти. Оливейра сам бил хорошо, но и пропускал очень много. Волкановски — нет. Исламу не надо с ним играть в кикбоксинг, лучше показать красоту боевого самбо: двоечка, проход, свалил, удержал, пробил. И в таком ключе, думаю, это будет правильная тактика», — приводит слова Василевского «Газета.Ru».

Махачев подерется с Волкановски на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится в ночь с 11 на 12 февраля.