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Сегодня, 16:35

Ведущий «Дома-2» Черкасов: «Даже у меня появились мысли, что я могу победить Александра Емельяненко»

Алина Савинова
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Ведущий реалити-шоу «Дом-2» и боец поп-MMA Андрей Черкасов ответил на вопрос о возможном проведении боя с Александром Емельяненко.

«Знаете, видя, как он деградирует и становится слабее с каждым боем, даже у меня с весом в 75 кг появились мысли, что я мог бы его победить. Настолько он стал «не устрашающим» в ринге. Но на сегодняшний день — нет. Не готов с ним выходить на бой и не вижу в этом смысла», — цитирует Черкасова Metaratings.ru.

26 мая Емельяненко одержал победу над блогером Евгением Ершовым в поединке на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vedushii-doma-2-cherkasov-dazhe-u-menya-s-vesom-75-kg-poyavilis-mysli-chto-ya-mogu-pobedit-aleksandra-emelyanenko-254788/
Александр Емельяненко
ММА
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