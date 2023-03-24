Веретенников назвал фаворита боя Рахмонов — Мухаммад

Казахстанский боец ММА Николай Веретенников назвал фаворита в возможном поединке Шавката Рахмонова против американца Белала Мухаммада.

«По поводу боя Белала и Шавката — думаю, что пока других вариантов просто нет у UFC, поэтому они сводят тех, кто соглашается. Считаю Шавката фаворитом в этом бою. В любом случае, он — мой земляк, и я всегда болею исключительно за него. Но думаю, что, с вероятностью в 90%, Шавкат выиграет этот бой!» — приводит слова Веретенникова Legalbet.kz.

В марте 2023 года президент UFC Дана Уайт заявил о том, что бой между Рахмоновым и Мухаммадом «находится в разработке».

На счету 28-летнего казахстанца Рахмонова 17 побед в 17 поединках ММА.

У 34-летнего Мухаммада — 22 победы и три поражения в 25 поединках.