Суонсон — о силе Брайана Ортеги: «Огромная рама. Разбил мне нос с первого же джеба»

Ветеран UFC Каб Суонсон в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями от боя с Брайаном Ортегой.

— Помните ту гильотину от Ортеги? Она просто пришла из ниоткуда, вы когда-нибудь раньше попадали в этот прием из такого положения?

— Помню-помню. Удивительно, но с тех пор мы стали друзьями с Ортегой, много тренировались. Поначалу я не хотел сближаться, было очень горько от поражения, но в итоге мы подружились. Та гильотина была очень глубокой, я сильно расстроился поражению, был зол на себя, потому что меня откинуло назад в моей карьере. У меня было ощущение, что все мои спонсоры, возможности ушли к нему, потому что у нас с ним похожая история, и UFC использовали это в раскрутке. Я видел его как молодую версию себя, и в итоге он побил меня, забрал у меня все, для чего я трудился. Это было больно.

Но мне нравится Брайан, он хороший парень. Очень-очень мастеровитый в джиу-джитсу, в стойке очень жесткий. Может держать удар, принимать ущерб, и сам бьет сильно. Ударка очень простая, базовая, но бьет сильно. Я понял это после первого же его джеба, когда он разбил мне нос. Я такой: «Первое его действие и сразу же...». Я разбирал его по технике, но постоянно думал о том, чтобы не дать ему ударить себя, потому что эти удары жалили. У него просто огромная рама, и, думаю, все это плавание благодаря занятиям серфингом увеличило его силу.