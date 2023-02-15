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Сегодня, 08:35

Мэтт Браун: «Конор завершит карьеру, если проиграет Чендлеру»

Ветеран UFC Мэтт Браун считает, что Макгрегор завершит карьеру в случае поражения Чендлеру
Давид Хачатрян
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42-летний ветеран UFC Мэтт Браун (23-19) сомневается, что бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) вернется в октагон, если проиграет предстоящий поединок Майклу Чендлеру (23-8).

«Мне трудно представить, что [Конор] будет драться снова, если он вернется и проиграет, особенно после такого поражения, — сказал Браун в эфире программы The Fighter vs. The Writer. — Он может вообще не драться. Он возвращается, потому что ему нравится драться, он хочет устроить шоу и хочет снова стать чемпионом, я уверен.

Я не могу себе представить, что у него появится мотивация драться снова, если он вернется и его нокаутирует Майкл Чендлер».

Макгрегор и Чендлер станут наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.

Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
UFC
ММА
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