Мэтт Браун: «Конор завершит карьеру, если проиграет Чендлеру»

42-летний ветеран UFC Мэтт Браун (23-19) сомневается, что бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) вернется в октагон, если проиграет предстоящий поединок Майклу Чендлеру (23-8).

«Мне трудно представить, что [Конор] будет драться снова, если он вернется и проиграет, особенно после такого поражения, — сказал Браун в эфире программы The Fighter vs. The Writer. — Он может вообще не драться. Он возвращается, потому что ему нравится драться, он хочет устроить шоу и хочет снова стать чемпионом, я уверен.

Я не могу себе представить, что у него появится мотивация драться снова, если он вернется и его нокаутирует Майкл Чендлер».

Макгрегор и Чендлер станут наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.